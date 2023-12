Udinese-Sassuolo | probabili formazioni | orario | pronostico e diretta tv

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 15 dicembre 2023) La 16ª giornata del campionato di Serie A regala una partita importantissima anche per la zona salvezza: si affrontanoin una gara che non ha bisogno di presentazioni. I bianconeri occupano la 17ª posizione in classifica e sono reduci dal netto ko contro l’Inter. I neroverdi non sono in grandissima forma e nell’ultima partita hanno perso clamorosamente contro il Cagliari.(3-5-2): Silvestri; Perez, Kabasele, Masina; Ebosele, Samardzic, Walace, Payero, Zemura; Pereyra, Lucca. Squalificati: Ferreira Indisponibili: Bijol, Brenner, Davis, Deulofeu, Ebosse, Semedo(4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Pedersen; Boloca, Matheus Henrique; Berardi, Bajrami, Laurienté; ...