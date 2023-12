Udine | bidelli assunti con diplomi falsi | 39 denunciati L’affondo di Valditara | «Basta diplomifici»

Leggi su open.online

(Di venerdì 15 dicembre 2023)per diventaree un danno erariale di 2 milioni di euro. La Guardia di Finanza diha segnalato 39 persone alla Procura con l’accusa di aver presentato titoli culturali, professionali o di servizio ottenuti illecitamente al fine di ottenere contratti a tempo determinato, in varie scuole, come personale Ata dal 2018 al 2022. Diversi gli istituti finiti nel mirino per aver assunto persone sulla base della loro posizione nella graduatoria dei bandi di concorso. Irisultavano, infatti, sempre ai primi posti della graduatoria perché dichiaravano di averedi qualifica professionale conseguiti con il massimo dei voti. Oltre a diverse esperienze lavorative. I finanzieri, però, hanno riscontrato numerose anomalie e irregolarità nei loro percorsi ...