Ucraina | via libera Ue a colloqui adesione | svolta storica

(Di venerdì 15 dicembre 2023) (Adnkronos) – L’Unione Europea punta decisamente ad espandersi verso est, rispondendo compatta all’imperialismo russo, risorto sotto Vladimir Putin. Il Consiglio Europeo, a sorpresa, ha dato il vianel tardo pomeriggio di ieri aidicon l’e la Moldova, entrambe ex repubbliche socialiste sovietiche. Ha garantito lo status di Paese candidato alla Georgia, altra ex repubblica dell’Urss, che diede i natali a Giuseppe Stalin. E guarda all’avvio dei negoziati dicon la Bosnia-Erzegovina, sulla base di un rapporto della Commissione atteso nel marzo 2024. Laè arrivata a sorpresa a Bruxelles, in un Consiglio Europeo che nei briefing preparatori era stato invariabilmente descritto come “difficile” e probabilmente molto “lungo”. Invece, sono ...