Ucraina | veto di Orbán su 50 mld di aiuti dall’Ue | Macron | “Si comporti da europeo” | la replica | “Prima sbloccate i nostri fondi”

Il veto di Orban blocca gli aiuti a Kiev, la Ue cerca un piano "B"

... secondo Michel, per approvare gli aiuti all'e sfruttare le settimane fino ad allora per cercare di aggirare ilungherese. 'La Commissione europea utilizzerà il tempo fino ad allora per ...

Il Consiglio europeo approva un nuovo pacchetto di sanzioni alla Russia | Senato Usa verso voto su aiuti a Kiev settimana prossima TGCOM

Ue: Gasparri (FI), con governo Meloni Italia detta agenda in Europa

"Al summit Ue sarà una giornata impegnativa, ma l'Italia è riuscita ad impedire che, come nel passato, l'asse franco tedesco dettasse ...

Ue, Meloni: 'Patto di stabilità Posizioni ancora distanti'

BRUXELLES - Il Consiglio europeo a Bruxelles ha visto l'ok all'apertura dei negoziati di adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. Tuttavia, il primo ministro ungherese Viktor Orban ha posto il veto s ...