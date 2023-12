Ucraina verso la Ue | ma Orban blocca i fondi a Kiev

(Di venerdì 15 dicembre 2023) La seconda giornata del Consiglio Ue a Bruxelles si apre con Viktorche hato 50 miliardi di euro di aiuti europei all’. Una mossa che è avvenuta dopo l’ok all’apertura ai negoziati di adesione diall’Unione. Il premier ungherese non ha posto dunque il veto al progetto di accogliere l’nell’Unione, come si temeva, bensì all’aspetto brutalmente economico. Un qualcosa che in molti hanno visto come un ricatto politico.ha infatti rivendicato tutti ieuropei destinati all’Ungheria. Eti a causa delle violazioni dello Stato di diritto. Come è noto, infatti, gli Stati membri dell’Unione europea ricevono moltisu tanti progetti e politiche da Bruxelles. Ma soltanto se sono coerenti con i ...

Perché Chiara Ferragni e Balocco sono state multate dall'Antitrust

... invece dei circa 3,70 del pandoro normale, avrebbero contribuito direttamente alla donazione...Le notizie per capire cosa sta succedendo in Medio Oriente tra Israele e Hamas La guerra in...

Ucraina Russia, le ultime notizie del 15 dicembre sulla guerra. LIVE Sky Tg24

Una mano tesa verso Est che ridà forza morale all'Europa Avvenire

QUI GENOA - Sportmediaset - Contro la Juve out Retegui e Strootman

2 assenze importanti per i liguri, che, come riportato da "Sportmediaset", recuperano però un giocatore di qualità come l'ucraino Malinovskyi, spesso in grado di far male ai bianconeri. Pronto al ...

Guerra del gas russo in Europa. La Bulgaria impone una tassa e l'Ungheria minaccia: «Per voi niente Schengen»

Nuove tensioni in Europa sul tema del gas russo. Tutto parte dalla Bulgaria: nell'ottobre scorso il parlamento di Sofia ha deciso di introdurre una tassa (di quasi 10 euro su 1.000 ...