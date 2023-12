Ucraina | Picierno | ' non accettiamo passi indietro'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Nonsul sostegno alla difesa dell'e sulla volontà del suo popolo e del suo legittimo governo di aderire all'Unione perché non c'è minaccia di veto che tenga davanti alla storia e alla volontà popolare". Lo ha detto la Vicepresidente del Parlamento Europeo Pinanel suo intervento all'iniziativa del Pd 'L'Europa che vogliamo'. "Sappiamo benissimo che anche oggi 'la via da percorrere non è facile' ma ieri è stata indicata una rotta da cui non si torna: da Ventotene a Kiev non è più solo la speranza ostinata di pochi ma è la mappa della nuova Europa che stiamo costruendo. Vorrei che da questa assemblea arrivasse un benvenuto emozionato ai cittadini di Kiev, di Mariupol, di Bucha, di Odessa. Come a quelli della ...