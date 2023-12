Ucraina nell’Ue | la “vendetta” di Orbán | dopo l’ok all’apertura dei negoziati blocca cinquanta miliardi di euro di aiuti a Kiev ponendo il veto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Il via liberadeidi adesione con l’non è arrivato gratis. Giovedì, subito, il premier ungherese Viktor– il leader Ue più vicino a Vladimir Putin – ha posto ilin Consigliopeo sull’invio dididi, che quindi è saltato: la discussione sul punto è stata rimandata a gennaio. “C’è stato un forte sostegno da parte di 26 Stati membri all’ultima versione del negobox del Quadro finanziario pluriennale. Ma l’Ungheria ha ripetuto chiaramente che non permetterà nuovi soldi per l’né il pagamento degli interessi di NextGenerationEU”, ha spiegato un fonte ...