Ucraina | è scontro sui fondi europei per Kiev Macron | «Orbán si comporti da europeo Putin? Non ho cambiato numero | se ha proposte pronto ad ascoltarlo»

Leggi su open.online

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Dopo il via libera ai negoziati per l’adesione dell’, dentro l’Unione Europea èsuiper, il presidente ungheresenon è d’accordo sul fatto che siano inclusi nella revisione del bilancio comune, coinvolgendo di fatto tutti e 27 i Paesi membri. Per questo non è stato votato il bilancio stanotte, mettendo di fatto in stand by la decisione sugli aiuti. E davanti alle insistenze del collega ungherese il presidente francese, Emmanuel, in un punto stampa al termine del Consiglioha dichiarato: «Penso che l’Ungheria sia rispettata all’interno di questo Consiglio – ha aggiunto – e il rispetto implica delle responsabilità».si deve comportare «da». «Non ho...