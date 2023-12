Tumori | esperti | ' prevenzione attiva e misurabile per abbattere costi di 20mld l' anno'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Roma, 15 dic. (Adnkronos Salute) - Per garantire la sostenibilità del Sistema e ridurre il numero di persone colpite dal cancro bisogna partire “da una”. La cura del cancro, in Italia nel 2022, è costata 20 miliardi di euro, fradiretti di terapie, ospedalizzazioni, interventi chirurgici, esami, riabilitazione e indiretti (assenza dal posto di lavoro, assistenza dei familiari ecc.). Un contributo economico elevatissimo, sommato ovviamente al peso della malattia sul singolo. E tutte le proiezioni indicano un incremento di casi in tutti i Paesi occidentali, legati soprattutto agli scorretti stili di vita (fumo di sigaretta, obesità, sedentarietà, eccessivo consumo di alcol). È importante quindi ridurre il carico di malattia attraverso la, che deve ...