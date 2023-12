Tumori | Cognetti Focce | ‘prevenzione attiva accanto a primaria e secondaria’

Leggi su giornaledellumbria

(Di venerdì 15 dicembre 2023) (Adnkronos) – La Cancer Driver Interception “è un altro strumento molto sofisticato, innovativo, per poter ‘intercettare’ in ogni singolo cittadino qual è il suo assetto molecolare e immunologico per verificare se c’è un aumentato rischio di poter andare in contro a neoplasie e, nel caso, poter intervenire direttamente e prima che la neoplasia possa in qualche modo realizzarsi. Naturalmente” la prevenzione“è uno strumento della prevenzione che si associa ad altri, come la prevenzione, che consiste nella eliminazione delle cause potenziali di cancro, soprattutto con gli stili di vita, e si aggiunge anche alla diagnosi precoce (la prevenzione secondaria), cioè gli screening già disponibili” e a quelli sono “ancora considerati sperimentali, ma che hanno già dato buoni risultati, come nel caso deidel polmone”. ...