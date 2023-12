(Di venerdì 15 dicembre 2023) Roma, 15 dic. (Adnkronos Salute) - "L'idea è di evitare di avere un tumore". Accanto alla "primaria come stile di vita, alimentazione, attività fisica, astensione dal fumo e riduzione dell'alcol", si deve anche "avere la possibilità, quando si è completamente sani, quando ancora non ci s

Albini (Ieo), 'per evitarli prevenzione attiva identifica driver di rischio'

"Chiaramente - precisa- un rischio non è un tumore di per sé, ma ci può far attuare una ... Per capire cosa fare per diminuire l'incidenza e la progressione dei- spiega l'oncologa - ...

Tumori, Albini (Ieo): 'per evitarli prevenzione attiva identifica driver di rischio' Adnkronos

Tumori, esperti: 'prevenzione attiva e misurabile per abbattere costi di 20mld l’anno' Ilikepuglia

Albini (Ieo), 'per evitarli prevenzione attiva identifica driver di rischio'

(Adnkronos) - "L'idea è di evitare di avere un tumore". Accanto alla "prevenzione primaria come stile di vita, alimentazione, attività fisica, astensione dal fumo e riduzione dell'alcol", si deve anch ...

Tumori, esperti: ‘prevenzione attiva e misurabile per abbattere costi di 20mld l’anno’

(Adnkronos) - Per garantire la sostenibilità del Sistema e ridurre il numero di persone colpite dal cancro bisogna partire “da una prevenzione attiva e ...