Tubo di ferro cade dal camion e sfonda un' auto | immagini impressionanti | Guarda

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Attimi di paura a Strozza, in Valle Imagna. Nella mattinata di venerdì 15 dicembre unche percorreva via Piave a causa di un problema meccanico ha perso il carico, undi. Quest'ultimo è finito su un'vettura che procedeva nel senso di marcia opposto. Il palo, come si vede dalle agghiaccianti, si è infilato nella Panda azzurra. Una vera e propria tragedia sfiorata, visto che la donna di 72 anni che si trovava alla guida ha fatto in tempo ad accorgersi e si è spostata di quanto bastava per salvarsi. La signora, infatti, è stata colpita solo marginalmente. Ilista, vista la scena, si è subito fermato lanciando l'allarme. Sul posto la centrale operativa del 118 ha inviato l'medica e l'ambulanza. Nel mentre è stato richiesto ...

