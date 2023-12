Truffe Telematiche a Pescara | Il Vishing in Aumento | Anche i Giovani Cadono nella Rete

(Di venerdì 15 dicembre 2023)- Levia web e telefono stanno assumendo nuove forme e il fenomeno del "" è in, coinvolgendo non solo gli anziani, ma, come evidenziato dall'Osservatorio. Donato Fioriti, presidente dell'associazione consumatori “Contribuenti Abruzzo” e componente Cruc Regione Abruzzo, sottolinea che questo tipo di truffa è simile al phishing, ma si basa sull'utilizzo della telefonia per ottenere informazioni personali attraverso frodi subdole. L'Osservatorio rileva che ilsi manifesta attraverso telefonate ingannevoli che cercano di persuadere le vittime a fornire informazioni sensibili. Ad esempio, i truffatori si spacciano per rappresentanti di ...

'Il nostro 'Osservatorio' per il pescarese, sta facendo registrare una tendenza forte e costante: vittime non solo gli anziani, ma anche giovani e all'apparenza non sprovveduti. ...

