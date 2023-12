Truffa ai danni di un’anziana nel Salernitano | ai domiciliari

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSi sarebbe fatto consegnare 1300 euro e preziosi monili da una signora anziana dicendole che il figlio era rimasto coinvolto in un incidente stradale: è accusato diaggravata Giuseppe Arino, arrestato e messo aiieri dai carabinieri di Giffoni Valle Piana (Salerno) al termine di indagini coordinate dall’ufficio inquirente del procuratore di Salerno Giuseppe Borrelli. L’episodio in questione risale allo scorso agosto e l’anziana signora oltre ai soldi, ha anche consegnato al malfattore degli oggetti d’oro per evitare presunte azioni legali nei confronti del figlio millantate da Arino. L'articolo proviene da Anteprima24.it.