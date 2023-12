Parere negativo del Casms per i tifosi sanniti a Latina

...intensità e 21 bengala (arrecando ovviamente danni al terreno di gioco e sottoponendo achi ... Non è un momento felice per l'ambiente giallorosso, incasi si respira aria di ingiustizia.

"Troppi rischi come 80 anni fa": il monito di Mattarella sui rischi globali ilGiornale.it

“Bici e soldi contanti fanno gola ai rapinatori, troppi rischi per i rider” La Repubblica Firenze.it

Sollicciano: scavalca il muro ed evade, ma la fuga dura poco. Catturato e riportato in cella

Il giovane detenuto è stato individuato grazie alle telecamere, ma il sindacato Osapp punta il dito sulle scarse condizioni sicurezza ...

The Last of Us Multiplayer cancellato: è la conferma che la svolta live service non funziona

La cancellazione di The Last of Us Multiplayer sembrerebbe una concreta conferma del fatto che la svolta live service su PlayStation proprio non funziona.