Trenta interventi con la firma di Sergio Alfieri | ma il chirurgo del Papa era all’Elba | “Ho tanti pazienti e lavoro in équipe”

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Il professore del policlinico Gemelli, indagato per falso, risultava presente in ospedale ma era altrove: “Se non facessi così non potrei operare tutti quelli che si rivolgono a me, non faccio un intervento dall’inizio alla fine, faccio la parte centrale. Questo è un delitto?”