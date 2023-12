Trend fiocchi ovunque | non solo sui regali

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Alla ricerca dell’hair look perfetto per godersi al meglio il periodo delle feste? Ricrea questi codini con fiocchetti rossi realizzati dal glam artist Manuele Mameli per la bellissima Chiara Ferragni. Grazie a ghd Dreamland Deluxe Set, il lussuoso cofanetto rosa antico in velluto, che racchiude la piastra ghd Platinum+ e l’asciugacapelli ghd Helios in pochi e semplici step sarai subito pronta per affrontare i cenoni delle feste, e non, come una vera ghd Queen. L'articolo proviene da 361 Magazine.