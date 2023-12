Trasporti | Roggiani Pd | ' Salvini celebra Pedemontana | ma su Milano-Limbiate tace'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 15 dicembre 2023), 15 dic. (Adnkronos) - "Lo scorso settembre, durante l'inaugurazione della quinta corsia dell'autostrada, il ministroaveva annunciato l'arrivo delle risorse per la metrotranvia; oggi, 3 mesi dopo, torna in Lombardia per la presentazione del progetto delle nuove tratte dellae sulla metrotranvia non dice una parola. Nel frattempo i fondi promessi non ci sono ancora, dal ministro solo chiacchiere". Così la deputata Silvia, segretaria regionale Pd Lombardia. "Ad oggi -sottolinea- non c'è alcun risultato, ma solo una gestione dilettantesca e penosa di questa vicenda".