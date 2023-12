Tragedia sulle strade di Roma | tre incidenti | tre morti

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 15 dicembre 2023) CRONACA DI– Nella serata di ieri, giovedì 14 dicembre 2023, un uomo ha perso la vita a causa dello scontro tra lo scooter su cui viaggiava e un’auto sulla Via Nomentana. La vettura coinvolta nell’incidente è fuggita senza prestare soccorso. La polizia locale sta cercando il responsabile del pirata della strada. Non solo sulla Via Nomentana, ma anche sulla Palmiro Togliatti si è verificato un altro sinistro mortale: un’auto ha perso il controllo e si è schiantata contro un muro. Nonostante i soccorsi arrivati in tempo dal 118 e dalla Polizia Locale, il conducente non ce l’ha fatta. Un terzo incidente mortale è avvenuto nel Comune di Fiumicino, dove un altro uomo ha perso la vita a bordo dello scooter sullaFiumicino presso Parco de’ Medici. Sono stati inutili anche in questo caso i soccorsi. Le autorità locali stanno investigando per ...