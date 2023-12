Tragedia al ponte di Ariccia | un uomo di 50 anni perde la vita

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 15 dicembre 2023) CRONACA – Molti testimoni hanno assistito allaaccaduta questa sera aldi. L’, salito sul parapetto, ha superato i limiti di sicurezza e si è gettato nel vuoto. Purtroppo non c’è stato scampo per lui. Il centralino del 112 ha ricevuto molte chiamate di emergenza a partire dalle 8 di ieri sera. Le richieste d’aiuto riguardavano unche si trovava sul parapetto del. Il 118, i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione disi sono recati sul posto per tentare di dissuaderlo. Tuttavia, l’ha deciso di lanciarsi nel vuoto ignorando ogni invito. L’non aveva con sé nessun documento. Secondo le prime informazioni potrebbe avere circa 50. La salma è stata trasferita ...