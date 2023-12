Traforo del Monte Bianco | la riapertura oggi alle 16 Ma presto nuove chiusure

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Il tunnel era chiuso, per alcuni lavori di manutenzione, dallo scorso 16 ottobre, e riapre con un anticipo di tre giorni rispetto a quanto previsto. “Nove settimane consecutive di coattività intense che hanno visto impiegate complessivamente oltre 200 persone e 50 imprese, per un totale di 20 milioni di euro di investimenti", si legge in una nota di Tmb-Geie. Nuovo stop il 18 dicembre e poi nel 2024