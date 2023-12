Traffico Roma del 15-12-2023 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Luceverdeben trovati all’ascolto sul grande raccordo anulare lungo la carreggiata esternaincolonnato tra api e Casilina a causa di un incidente in carreggiata interna code perda caccia ai Salaria coda sul tratto Urbano della A24 tra la tangenziale è l’uscita di via Filippo Fiorentini per la presenza di un incidente che coinvolge entrambe le direzioni di marcia sempre per incidente si sta in coda sulla tangenziale Tra l’uscita di via Monti Tiburtini a via Tiburtina in direzione San Giovanni La polizia locale Ci segnala un altro incidente questa volta in via Ostiense con rallentamenti nei prossimi ta di via Pellegrino Matteucci Lungoteverecongestionato tra ponte Principe Amedeo Savoia Aosta e Ponte Regina Margherita in direzione Flaminio perintenso ma anche a ...