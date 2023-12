Traffico Roma del 15-12-2023 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Luceverdemai trovati all’ascolto intenso ilCome di consueto in queste ore lungo la rete viaria della città metropolitana disul grande raccordo anulare esiste in coda lungo la carreggiata è andata l’uscita e cazzi e Salaria a seguire code tra le uscite Settebagni e Prenestina lungo la carreggiata esterna auto in fila pertra le uscite per Fiumicino e via Appia su via delle foritalico code perall’uscita per la Farnesina via Salaria direzione San Giovanni sempre verso San Giovanni cute per incidente tra l’uscita per viale Libia è l’uscita per la 24 e dalle ore 17 corteo partito da Piazzale Aldo Moro di Porta Pia presso la sede del Ministero dei Trasporti possibili temporanei stop alla circolazione al momento del passaggio dei manifestanti fuori raccordo ...