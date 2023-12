Traffico Roma del 15-12-2023 ore 14 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 15 dicembre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità è terminato alle 13 lo sciopero di quattro della trasporto pubblico adurante la mattina sono state chiuse m m 14 è chiuso lo sportello permessi diservizi per la mobilità a San Paolo anche il numero informazioni 0657003 a causa dello sciopero oggi non è attivo in programma nel pomeriggio dalle 17 da Piazzale Aldo Moro a Porta Pia in difesa del diritto di sciopero la manifestazione in tra gli altri dalla sindacato USB percorrerà viale delle Scienze viale dell’Università Viale Castro Pretorio viale del Policlinico che saranno interessate da temporanee chiusure mentre già nel primo pomeriggio scatteranno i divieti di sosta lungo il percorso del corteo In collaborazione con Luce Verde infomobilità