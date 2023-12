Traffico Roma del 15-12-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Luceverdeme trovati dalla redazione sul Raccordo Anulare rallentamenti e code a tratti lungo la carreggiata esterna tra Laurentina e Appia e tra Prenestina e Nomentana nei due sensi di marcia in fila anche tra cassie e salare a lungo la carreggiata interna trafficata anche via del Foro Italico tra Corso di Francia e la Salaria in direzione San Giovanni terminato alle ore 13 lo sciopero del trasporto pubblico di aperte la metro a e c ripristinato il regolare servizio delle linee bus ATACTPL e Cotral ancora rallentata la lineaNapoli via Formia all'altezza di Priverno a seguito dell' investimento di una persona ritardi e cancellazioni per i treni regionali e Intercity per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it