Traffico Roma del 15-12-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 15 dicembre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità incidente sulla tangenziale all’altezza dell’uscita l’aria verso l’olimpico Ci sono rallentamenti sempre sulla tangenziale code tra Corso Francia e la Salaria verso San Giovanni per incidente Code in via della Magliana altezza via Idrovore della Magliana per lavori temporaneamente chiuso alvia di Vigna Fabbri dalle 17 corteo con partenza da Piazzale Aldo Moro e diretto a Porta Pia presso la sede del Ministero dei Trasporti possibili temporali stop alla circolazione al momento del passaggio dei manifestanti fino al 7 gennaio orari speciali per le zone alimitato di centro e Tridente attive tutti i giorni compresi sabato e festivi dalle 6:30 alle 20 si concluderà alle 13 lo sciopero di 4 ore del trasporto pubblico chiuse le metro ...