Traffico Roma del 15-12-2023 ore 11 | 30

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Luceverdementre ma dell’ascolto sul raccordo rallentamenti e code a tratti lungo la carreggiata esterna tra Laurentina e la 24 si procede in coda anche sulla carreggiata interna tra Cassia e la Salaria auto in coda in via del Foro Italico tra Corso Francia e la Salaria verso San Giovanni code sulla Cassia tra la Giustiniana e Tomba di Nerone in direzione del centro incidente in via Triboniano all’incrocio a Piazza Adriana Ci sono rallentamenti e si rallenta per incidente anche in via Battistini nei pressi di via dei Monti di Primavalle in corso fino alle 13 lo sciopero nel trasporto pubblico chiuse le metro A e C possibili ritardi sulle metro B e B1 disagi possibili anche per i bus ATACTPL e Cotral Infine per accertamenti dell’autorità giudiziaria in seguito all’ investimento di una persona sulla lineaNapoli via Formia ...