Traffico Roma del 15-12-2023 ore 10 | 30

(Di venerdì 15 dicembre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità è iniziata alle 9 ed è in corso lo sciopero di quattro della trasporto pubblico che terminerà alle 13 achiuse metro A E M C prosegue invece il servizio della linea B lo sciopero di 4 ore interessa anche la rete Cotral ae nel Lazio Intanto in via Cassiaintenso rallentamenti tra il raccordo anulare via di Grottarossa in direzione di via Flaminia veicoli in coda sul tratto Urbano della A24 da Portonaccio in direzione della tangenziale est Dov’è ilrallenta tra le uscite per la Prenestina & viale Castrense sulla Colomborallentato all’altezza di viale dell’Oceano Pacifico a causa di un incidente incidente anche via del Foro Italico con rallentamenti alla ...