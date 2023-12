Traffico Roma del 15-12-2023 ore 10 | 00

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Luceverdementre Mattia l’ascolto per incidente fila in via del Foro Italico tra la galleria Giovanni XXIII e via dei Campi Sportivi verso la Salaria in tangenziale si procede in coda tra la 24 e via dei Campi Sportivi verso l’olimpico nel tratto anche un incidente ci spostiamo sul raccordo code a tratti sulla carreggiata interna tra la cassa e la Nomentana in esterna rallentamenti e code tra laFiumicino e la diramazioneSud ancora intenso ilsulla Flaminia sulla Salaria e sull’Aurelia in ingresso nella capitale incidente e rallentamenti in via dei Monti Tiburtini nei pressi della tangenziale altri incidenti in via Ardeatina incrocio con via di Tor Carbone e sull’Aurelia altezza Piazza Irnerio sciopero nel trasporto pubblico fino alle 13 a rischio le metro le linee ATACTPL ...