Traffico Roma del 15-12-2023 ore 09 | 00

(Di venerdì 15 dicembre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità sulla Prenestina per incidente sitran senso unico alternato tra Viale Togliatti e via Manfredonia sempre per incidente Code in via Ardeatina nei pressi di via di Tor Carbone verso il centro a causa del forte vento previsto in via precauzionale è chiusa via Federico Ozanam tra Piazza San Giovanni di Dio e Piazza di Donna Olimpia orari speciali per le zone alimitato di centro e Tridente fino al 7 gennaio tutti i giorni feriali e festivi il 25 dicembre le due ZTL sono in funzione chiuse ai non autorizzati dalle 6:30 alle 20 ridotta 4 ore lo sciopero del trasporto pubblico previsto per oggi le linee Atac TPL Cotral saranno Dunque a rischio o dalle 9 alle 13 i dettagli sul sito.luceverde.it In collaborazione con Luce Verde infomobilità ...