Traffico Roma del 15-12-2023 ore 07 | 30

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Luceverdeben trovati dalla redazione auto in coda lungo la carreggiata interna del raccordo tra la diramazione disud e la Appia si procede in coda verso la tangenziale sul tratto Urbano della A24 a partire dal raccordo in sulla tangenziale abbiamo rallentamenti e file verso l’olimpico tra Tiburtina e Corso Francia sulla Salaria per lavori co dell’altezza di Settebagniintenso sulle posto in ingresso nella capitale per incidente è stata chiusa la via Prenestina tra Viale Togliatti e via Manfredonia si rallenta per incidente in via dei Monti di San Paolo incrocio con via della Verbena infine ridotto a lo sciopero nel trasporto pubblico disagi sono possibili per le linee ATACTPL e Cotral tra le 9 e le 13 i dettagli di queste di altre notizie vi trovate sul sito.luceverde.it ...