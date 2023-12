Torricella | gli artificieri della Polizia incontrano gli studenti

Leggi su tarantinitime

(Di venerdì 15 dicembre 2023) “Capodanno in sicurezza” è il titolo dell’iniziativa che si è tenuta acon gli alunniscuola media dell’istituto comprensivo “T. Del Bene” e gliQuestura di Taranto. Una vera e propria giornata di sensibilizzazione dove si è parlato a lungo di come prevenire i “botti” di Capodanno che ogni anno, purtroppo, a causa del cattivo uso producono gravi ferite alle persone, spesso ragazzi e bambini, e danneggiano seriamente i nostri amici animali. Al centro dell’incontro la conoscenza delle regole basilari per il corretto e responsabile utilizzo dei fuochi artificiali durante il periodo delle festività natalizie con un’attenzione particolare ai “botti illegali” o di dubbia provenienza in quanto pericolosi per l’incolumità di chi ne fa uso nonché di chi si trova vicino al luogo ...