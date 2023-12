Torino | Cairo | «Stiamo pensando all’Under 23 | vedremo»

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Le parole di Urbano, presidente del, sulla possibilità di avere una seconda squadra. Tutti i dettagli Urbanoha parlato nella conferenza stampa di presentazione del progetto del Robaldo, centro sportivo che ospiterà le giovanili del. PAROLE – «Bellino sta facendo un doppio lavoro, è dirigente anche di Rcs Sport e anche il giro partirà da qui, con il passaggio a Superga: è uno che ha voglia e che fa gli straordinari, è un grande tifoso del Toro. Sono contento, ci siamo arrivati: lasciamo perdere cos’è successo, guardiamo alla realizzazione. Abbiamo avuto un aiuto dal sindaco per velocizzare gli step burocratici, ora siamo pronti a costruire. Ringrazio per la velocità di approvazione del nuovo progetto, ci siamo consultati con Ludergnani (responsabile settore giovanile) e con Vagnati per ...

Il Toro e un Natale in zona Europa. Juric può aprire al nuovo contratto

Empoli e Udinese al Grandesono l'occasione da non perdere per dare continuità alla crescita ... il patron Urbanovorrebbe una gestione alla Gasperini come valori e come durata - sono otto ...

LIVE TMW - Torino, Cairo: "Il Robaldo sarà un centro all'avanguardia". L'inaugurazione il 4 maggio 2024 TUTTO mercato WEB

Live Cairo sul Robaldo: "Inaugrazione del campo principale il 4 maggio 2024". Il sindaco di Torino Lo... Torino Granata

Torino, Cairo: "Non è detto che facciamo l'Under 23, c'è da ragionare"

Le parole di Urbano Cairo nella conferenza stampa di presentazione del centro sportivo Robaldo Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha parlato durante la conferenza stampa di presentazione del cent ...

Calciomercato Torino, Radonjic rompe anche con l’agente: possibile partenza a gennaio, la situazione

Nemanja Radonjic potrebbe salutare il Torino nel corso della sessione di calciomercato di gennaio, la situazione Anche se magari voleva concentrarsi più su qualche entrata per puntellare la rosa, il T ...