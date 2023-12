Topolino libero da copyright dal 2024 | ma Disney mette le cose in chiaro

Leggi su cinemaserietv

(Di venerdì 15 dicembre 2023) L’1 gennaio, la prima versione animata di, contenuta nel corto “Steamboat Willie”, pubblicato nel 1928, diventerà di dominio pubblico negli Stati Uniti. La legge statunitense, infatti, prevede che i diritti di sfruttamento di un’opera o di un personaggio di finzione scadano 95 anni dopo la sua creazione. Al contrario di quanto si può pensare, però, ciò non implica che il personaggio disarà liberamente sfruttabile da chiunque: ogni nuova versione del personaggio, infatti, è provvista di unseparato. Lo spiega il comunicato stampa rilasciato dastessa all’agenzia Associated Press: “La scadenza dei diritti d’autore riguarderà solamente la versione dicontenuta in Steamboat Willie, e non coinvolgerà altre versione più ...