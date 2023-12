Tony Khan potrebbe rendere vacanti i titoli mondiali di coppia ROH

Leggi su aewuniverse

(Di venerdì 15 dicembre 2023)durante la conferenza stampa di ROH Final Battle, a risposto a una domanda sui possibili piani della federazione suimindiali diROH detenuti da MJF e Adam Cole e se si stia pensando di renderlidopo l'infortunio di quest'ultimo. "È sicuramente una cosa che stiamo valutando. So che MJF ha detto che era importante per lui mantenere le cinture fino a quando Cole tornerà ma è innegabile che la strada per il recupero è molto lunga. Speriamo tutti di riavere Adam Cole in AEW il primo possibile. Sono un grande tag team e sono stati importanti per la federazione quest'anno. Nonostante ciò, confermo che è una cosa che stiamo valutando".