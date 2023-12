Tinder | le tendenze del 2023 | vince l’ottimismo

Leggi su funweek

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Il report Year in Swipe di– rappresentante fedele delle, culture pop e atmosfere nel mondo degli appuntamenti – ha raccontato lo scenario del dating del. Quest’anno è emersa un’atmosfera generale di positività e ottimismo, con i single concentrati sul miglioramento personale attraverso nuove connessioni umane. L’emoji più utilizzata su, il , simboleggia l’atteggiamento always on nell’approcciarsi a nuove esperienze. La musica e la cultura pop hanno giocato un ruolo chiave nell’unire le persone, con brani delle iconiche pop star come Taylor Swift, Miley Cyrus e Rihanna che hanno segnato le playlist condivise su. Ilè stato poi caratterizzato da una netta adozione della main character energy, dove i single sono diventati protagonisti della ...