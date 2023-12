Tim | fonti | udienza su ricorso Vivendi non prima di metà aprile

Tim, vivendi presenta ricorso su vendita Rete a Kkr ma operazione prosegue

... ha presentato il ricorso come gia' annunciato contro la vendita della rete fissa di, NetCo, a Kkr. Al tempo stesso, a quato si apprende davicine al dossier, il gruppo francese non ha ...

Tim: fonti, ricorso Vivendi senza richiesta sospensione d'urgenza (RCO) Il Sole 24 ORE

Tim: fonti, udienza su ricorso Vivendi non prima di meta' aprile

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 15 dic - Non si terra' prima di meta' aprile l'udienza relativa al ricorso presentato da Vivendi questa mattina al Tribunale di Milano contro la vendita della ...

Tim, Vivendi presenta ricorso contro la vendita della rete, ma non chiede sospensiva, il titolo corre a Piazza Affari

Mentre Vivendi non molla la presa e fa causa a Tim per la vendita della rete, il titolo della tlc continua a muoversi come se fosse sulle montagne russe. Anche ieri, infatti, è tornato a salire del 5, ...