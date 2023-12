Thunder Rosa | “Spero di riuscire ad esserci per Collision in Texas”

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 15 dicembre 2023)è lontana dal ring da ormai più di un anno. L’atleta messicana, infatti, ha subito un grave infortunio alla schiena che ha compromesso il suo regno da AEW Women’s World Champion. Sebbene già in passato era sembrato che la wrestler fosse sulla strada del ritorno, ciò non è ancora mai avvenuto, se non al tavolo di commento. Stando però alle parole della diretta interessata, i fan potrebbero non dover più aspettare molto a lungo per rivederla in azione. Parlando al San Antonio Express,ha espresso il suo desiderio di ritornare in azione per il prossimo episodio di, quello del 23 dicembre, che si terrà in, suo stato d’origine:“C’era una speranza ‘forse posso farlo ad Oakland’ (a novembre’. E’ nelle mani di Dio ora e se così fosse, se ...