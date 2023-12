Threads arriva in Italia | cos' è e come funziona il nuovo social di Meta

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Dopo aver fatto parlare oltreoceano, ilprodotto diha aperto le porte in Europa. Per molti una sfida Zuckerberg ed Elon Musk: ma sarà davvero la fine di X?

Threads, il nuovo social di Meta arriva anche in Italia

... ma non aveva ancora toccato l'Europa e l'Italia in attesa che la Commissione Europea chiarisse alcuni aspetti normativi; Una volta aperto, disponibile ora al download sul Play Store , si può ...

Threads, arriva in Italia il nuovo social di Meta: ecco cos'è e cosa cambia dagli altri servizi Hardware Upgrade

Threads arriva in Italia, così Meta sfida X (e prova a rispettare le regole Ue): cos'è e come funziona Corriere della Sera

Sbarca in Italia Threads, alter-ego di Twitter firmato Zuckerberg: come funziona

È arrivato in Italia ‘Threads’, il nuovo social di microblogging nemico di Twitter/X: minimalista, moderato e collegato in via direttissima a tutti gli altri account Meta di chi lo usa, “l’app di ...

Threads, il nuovo social di Meta arriva anche in Italia

Meta, la società che già controlla Facebook, Instagram e Whatsapp, ha lanciato una nuova piattaforma di microblogging chiamata Threads.