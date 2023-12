Thor 5 | Gareth Edwards commenta i rumor e si dichiara disponibile a dirigere il film Marvel

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 15 dicembre 2023)hato isecondo cui sarebbe in lizza per5" e si. La svolta comica di Taika Waititi nella rappresentazione diha diviso i fan. C'è chi ha apprezzato: Ragnarok e: Love and Thunder e chi ha criticato aspramente il tono dei, soprattutto del secondo, bocciando la visione del regista neozelandese. Adessoha intenzione di tornare sui propri passi anticipando che5 avrà un tono più cupo e vedrà un nuovo regista al posto di Waititi. Secondo alcune indiscrezioni gli studios stanno considerando, regista di Rogue One: A ...