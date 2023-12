(Di venerdì 15 dicembre 2023) "Il mio futuro? Se ci saranno novità le saprete"- La città digongola, sta vivendo un sogno., a 48 ore dalla sfida con la Roma, deve invece tenere i piedi per terra. "L'ho detto dall'inizio, i tifosi hanno il diritto di sognare e noi il dovere di prepararci come

Bologna, Thiago Motta: 'La Roma ha grandi giocatori. Rispetto e ammiro Mourinho'

Domenica la Roma scenderà in campo al Dall'Ara per il delicato match d'alta classifica contro il Bologna ., tecnico dei rossoblù, è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match. Ecco le sue parole: Quarto posto, Roma senza attaccanti. Come influisce questo momento in città "L'ho ...

LIVE TMW - Bologna, Thiago Motta: "I tifosi hanno il diritto di sognare, Sinisa domenica sarà con noi" TUTTO mercato WEB

Bologna, Thiago Motta: “La Roma ha grandi giocatori. Rispetto e ammiro Mourinho” ForzaRoma.info

Thiago Motta "Sempre legato a Mou, Bologna sa gestire difficoltà"

'Il mio futuro Se ci saranno novità le saprete' BOLOGNA (ITALPRESS) - La città di Bologna gongola, sta vivendo un sogno. Thiago Motta, a 48 ...

Thiago Motta senza limiti: «Champions I tifosi possono sognare»

Thiago Motta senza limiti: «Champions I tifosi possono sognare». Le parole del tecnico rivelazione col Bologna Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa in vista di Bologna-Roma. Le dichiarazioni ...