The Rookie su Rai2 | trama e cast puntata 9-10 – Stagione 5

Leggi su ascoltitv

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Questa sera, venerdì 15 dicembre 2023, alle 21:20 in tv in prima serata su, va in onda la quintache prevede gli episodi 9-10 della settimadel telefilm Thedal titolo Fuoco incrociato. Vediamo insiemee attori per decidere se vale la pena vederlo. TheEpisodio 9 Episodio 9: “Il mio nome è Chris” La squadra di Nolan è alle prese con un nuovo caso: la serial killer Rosalind Dyer (Annie Wersching) è fuggita dalla custodia e sta uccidendo di nuovo. Nolan e Bradford sono determinati a fermarla, ma la ricerca è resa difficile dal fatto che Rosalind è sempre un passo avanti a loro. Nel frattempo, Bradford e Chen lavorano sotto copertura con il detective Lopez e il dipartimento di polizia di Las Vegas per ...