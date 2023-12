The Crown 6 | entra in scena Kate Middleton | la principessa moderna

Leggi su cinemaserietv

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Theè arrivata al suo epilogo e, secondo molti critici, lo ha fato con una sesta stagione decisamente a favore della Regina Elisabetta II. Andando oltre questo giudizio, però, l’ ultimo step di uno dei prodotti di maggior successo realizzati da Netflix, può essere riassunto anche come la narrazione delle principesse. In effetti, per una che esce ditragicamente, un’altra fa la sua apparizione alla ribalta prospettando il futuro che verrà. I primi quattro episodi della sesta stagione, infatti, sono tutti dedicati all’ultimo mese di vita di Lady Diana, amata, perseguitata, adorata e perfino santificata. Per l’opinione pubblica nessuno come lei ha vestito il ruolo didel Galles con grazia, eleganza e assoluto diritto. Non è un caso, dunque, che la sua tragica scomparsa avvenuta il 31 agosto 1997 sotto il ponte ...