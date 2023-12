The Batman 2 | James Gunn conosce già la storia | ma la sceneggiatura non è pronta

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Il capo dei DC Studios ha aggiornato brevemente sullo stato di The- Part II. Mentre è impegnato nella lavorazione di Superman: Legacy,sta supervisionando anche gli altri progetti dei DC Studios, tra cui The2, che vedrà il ritorno alla regia di Matt Reeves e di Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne., rispondendo ad alcuni fan sui social, ha svelato lo stato dei lavori sul film che dovrebbe uscire nel corso del 2025: "Ho sentito la proposta per ladi The2, ma non c'è ancora uno script". Da quello che sappiamo finora, le riprese dovrebbero iniziare il prossimo marzo e Clayface potrebbe essere coinvolto debuttando così …