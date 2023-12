The Age of Legends | Kari Skogland regista del film prequel della saga La Ruota del Tempo

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 15 dicembre 2023), dopo serie come The Falcon and the Winter Soldier, sarà ladel primotrilogiaambientata nell'universoLaDel. Saràladi The Age of, il primo capitolotrilogiache racconterà le originistoria al centroLadel. Il progetto tratto dai romanzi di Robert Jordan sarà scritto da Zack Stentz, già autore di Thor e X-Men: First Class. I primi dettagli delLa storia raccontata in The ...