Terribile incidente in metro | centinaia coinvolti

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Un graveè avvenuto ieri sera lungo la linea Changping dellapolitana di Pechino, causandodi feriti ma fortunatamente nessuna vittima. Verso le 18.57 locali (11.57 in Italia), un tamponamento tra treni ha provocato il ferimento di numerosi passeggeri. In totale, 515 persone sono state trasportate in ospedale per accertamenti, di cui 423 sono state dimesse, mentre 67 restano in cura e 25 sono sotto osservazione per fratture. Secondo l’agenzia di stampa Xinhua, le prime indagini suggeriscono che la causa dell’sia stata un malfunzionamento dei freni dovuto alla neve caduta di recente a Pechino, che ha portato al tamponamento. L’è avvenuto vicino alla stazione di Xi’erqi, mentre il convoglio viaggiava verso il distretto di Changping. Dal 12 dicembre, le ...