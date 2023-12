Terra dei Fuochi | denunce e sequestro in operazione interforze

Leggi su casertanotizie

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Caserta. E’ di 12 persone denunciate, una arrestata, 71 raggiunte da sanzioni amministrative per 300mila euro, e sei veicoli sequestrati, il bilancio dei controlli ambientali effettuati congiuntamente in questi giorni da personale dell’Esercito e delle forze dell’ordine nei comuni delle province di Napoli e Caserta ricadenti nelladei. I cosiddetti “Action Day” disposti dall’Incaricato del Ministro dell’interno per il contrasto degli incendi dolosi di rifiuti in Campania, che hanno l’obiettivo di contrastare i reati ambientali scovando sversatoi abusivi di rifiuti e attività imprenditoriali non autorizzate, che il più delle volte sono le maggior fonti di inquinamento, con i residui produttivi che vengono smaltiti illecitamente sul territorio. I controlli straordinari hanno interessato numerosi comuni dell’area metropolitana napoletana, in ...