Termovalorizzatore sempre più reale L' impegno di Gualtieri

Leggi su iltempo

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Roma avrà il suonei tempi stabiliti. L'preso dal sindaco Robertoè stato ribadito, ieri, in occasione dell'evento «Roma Locomotiva d'Italia - Capitale Pulita», tenuto a Palazzo Wedekind. Oltre al primo cittadino erano presenti l'amministratore delegato di Acea, Fabrizio Palermo, il viceministro dei trasporti, Galeazzo Bignami, il viceministro dell'ambiente Vannia Gava, il direttore di pneumologia del Policlinico Gemelli Luca Richeldi, il vicepresidente dell'azienda Hitachi Fabio Dinale. Presenti in videocollegamento il presidente della Syctom (che gestisce impianti in Francia) Corentin Duprey e il manager che gestisce ildi Vienna, Alexander Kirchner. «Sarà un impianto efficiente e vantaggioso dal punto di vista ambientale che lavorerà 600mila tonnellate l'anno ...