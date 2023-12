Termovalorizzatore a Pomezia | Felici replica a Gualtieri | “Non vede e non sente”

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 15 dicembre 2023), 15 dicembre 2023 –a Santa Palomba, il Sindaco diVeronicarisponde dopo le dichiarazioni rilasciate dal Primo Cittadino di Roma Robertonel corso della trasmissione di Rai 1 “Un giorno da pecora”. “Abbiamo scoperto che Roberto, oltre a non sentire, riesce neanche a nonre: nonperché non è riuscito ad ascoltare tutte le motivazioni per le quali costruire un “”, come lo chiama lui – anche se di fatto è un vero e proprio inceneritore – a Santa Palomba è una follia; nonperché non è riuscito ad accorgersi delle centinaia di persone arrivate sotto il Campidoglio a manifestare contro la costruzione di questo ecomostro”, dichiara ...