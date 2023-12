Tennis | Volandri | “Vogliamo vincere un’altra Davis Sinner punta al numero uno e agli Slam”

Leggi su sportface

(Di venerdì 15 dicembre 2023) “Prospettive ottime e rosee per la nostra squadra, lascia ben sperare per il futuro. La vittoria a volte arriva, madue di fila può essere una conferma importante. Già ci poniamo l’obiettivo di vincerne, di farlo con Berrettini, questa è la promessa che ci siamo fatti con gli altri ragazzi, ci stiamo lavorando”. Lo ha detto il capitano dell’Italia di Coppa, Filippo, in un’intervista al Coni: “A noi piace raggiungere gli obiettivi, chiuderli a programmarli di nuovo. OraCoppa. La prossima partita sarà a settembre, avremo tempo di lavorare sul futuro. I ragazzi sono tutti in preparazione invernale, con l’entusiasmo di aver vinto la. Per Berrettini incrociamo le dita, ...